Così Radu ha rischiato una lunga squalifica

Lo sfogo di Biglia nella «pancia» dell’Olimpico dopo la ricaduta dell’infortunio al polpaccio rimediata nella sfida contro l’Empoli (starà fermo almeno un mese e mezzo), sabato pomeriggio un altro «caso» stavolta senza conseguenze, per fortuna. Stefan Radu, già alle prese con un problema intestinale, viene punto da un insetto a poche ore dalla partita contro l’Udinese. Il nuovo coordinatore dello staff medico e consulente ortopedico della Lazio, il dottor Rodia, sommistra al difensore del cortisone, come viene fatto in questi casi.

Si tratta però di una sostanza che non può essere usata qualora venga assunta a poche ore da una partita ufficiale. In pratica se Radu avesse giocato, avrebbe rischiato una squalifica di due anni (ormai le sanzioni sono molto lunghe per questo tipo di disattenzioni, l’elenco delle sostanze proibite è conosciuto). Il club ha contattato la «commissione per l’esenzioni uso terapeutico», ma è stata consigliata una sospensione cautelativa di tre giorni. O meglio, Radu poteva anche rischiare di giocare e farla franca in caso non fosse stato lui ad essere sorteggiato per l’antidoping alla fine della partita del Friuli ma si è scelta la linea migliore: il difensore romeno tornerà ad allenarsi regolarmente domani alla ripresa a Formello. Di certo resta la scelta discutibile dello staff sanitario biancoceleste, una semplice puntura d’insetto poteva diventare un problema per Radu, uno che non si tira indietro ma sabato pomeriggio si è dovuto arrendere alla burocrazia medica.

La rivoluzione voluta dal presidente Lotito finora non ha sortito gli effetti sperati anche per evidenti problemi logistici, con le analisi svolte come al solito presso la clinica Paideia e i due medici di riferimento al Cto, dall’altra parte di Roma. Molti calciatori hanno riscontrato il problema, qualcuno si sta affidando ad altri specialisti di fiducia come peraltro accade nella maggior parte delle società di serie A. Nulla di male, però è chiaro che c’è bisogno di fare un po’ di chiarezza per non trasformare semplici problemi organizzitivi in qualcosa di più grave.

Luigi Salomone