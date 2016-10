Ai giallorossi la sfida Primavera

Partita dura e condita da tre rossi quella che vede la Roma avere la meglio dell'Inter (2-0) nella quarta giornata del campionato Primavera. Passano i giallorossi al 12' con il rigore do Marchizza (mano in area di Vanheusden), ma dopo una mezz'ora abbondante perdono Soleri, espulso per un colpo in uno scontro aereo con lo stesso Vanheusden. Nella ripresa rischia la Roma, ma chiude la pratica con Frattesi nel recupero dopo le espulsioni nerazzurre di Awua e Piscopo. Decisiva una parata di Crisanto sull’1-0. La vittoria poteva essere più larga: traversa di Bordin e palo di Franchi prima del raddoppio finale. In classifica la Roma aggancia l’Inter al secondo posto con 9 punti.