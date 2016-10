Lazio da podio per una notte

Lazio terza per una notte. Asfalta l’Udinese, ritrova gioco e morale, i gol degli attaccanti e ora sogna in grande. Doppietta di Immobile, in mezzo la rete di Keita: una prestazione coi fiocchi, dominio totale come raramente si era visto negli ultimi anni nonostante le tante defezioni. Inzaghi sorride, la sua creatura cresce anche se si attendono test più importanti per giudicare dove potranno arrivare i biancocelesti. Di certo la sosta per gli impegni delle nazionali sarà utile per recuperare qualche infortunato e studiare il modulo migliore ma il 4-3-3 visto ieri sera (quasi un 4-1-4-1 alla Petkovic) sembra quello più adatto a esaltare le doti del tridente pesante con Keita, Immobile e Anderson.

LA SAGRA DEGLI ASSENTI

Ancora una volta la Lazio si presenta agli appuntamenti importanti di una stagione in piena emergenza. Cinque titolari fuori, tre dei quali costituiscono l’asse centrale dei biancocelesti: il portiere Marchetti, il difensore Bastos e il regista Biglia. Gli altri sono Basta che comunque a Udinese avrebbe giocato titolare viste le scelte di Inzaghi (torna dopo la sosta col Bologna insieme con il numero uno) e Radu che alza bandiera bianca nella rifinitura. Non c’è nemmeno Luis Alberto a casa con l’influenza. Si torna alla difesa a quattro, occasione per il giovane Patric, fuori Cataldi rispetto alla squadra che ha faticato ma vinto contro l’l’Empoli e per Lukaku sulla fascia sinistra. Avanza Anderson, fiducia a Milinkovic, in attacco Immobile con Keita. Iachini si affida a un logico 4-3-1-2 con De Paul in rifinitura dietro alla coppia Perica-Zapata.

SVOLTA IMMOBILE

Alla fine media di 24 anni, tanti giovani per Simone Inzaghi col solo Parolo e Lulic sulla trentina a dare un po’ di ordine in mezzo al campo. L’avvio della Lazio non è male, si gioca meglio rispetto alle ultime uscite, Keita e Immobile si cercano, Milinkovic fa a sportellate con chiunque, sFelipe Anderson punge a intermittenza. Dall’altra parte solo lanci lunghi per Zapata e Perica e lotta sulle seconde palle. E così, quasi per forza di inerzia la Lazio va in vantaggio dopo aver sfondato spesso sulla sinistra, il gol nasce da un angolo: la sponda di Milinkovic, esalta la testa di Immobile. La reazione dei padroni di casa sostenuti dalla «Dacia Arena» si esaurisce in un tiro dalla distanza di De Paul che fa venire i brividi a Strakosha.

RIPRESA DOMINATA

Si riparte con gli stessi giocatori del primo tempo e la sensazione che la Lazio la voglia chiudere in fretta. La difesa dell’Udinese è di burro e allora la coppia Felipe Anderson-Keita affonda: il brasiliano trova il corridoio giusto per il senegalese che fa secco Karnezis, 0-2 e padroni di casa in confusione. Parolo rifinisce per Immobile che fa doppietta e chiude i giochi (quarto gol stagionale). La Lazio si distrae un po’, Strakosha è bravo in due occasione su Perica, evita una seconda Bergamo quando i biancocelesti col triplo vantaggio rischiarono di farsi riprendere dall’Atalanta. Inzaghi inserisce Djordievic (fuori Keita), Lombardi (fuori Immobile applauditissimo dai 500 tifosi laziali presenti) e Leitner per l’esordio in serie A. Lo stadio di Udine si svuota per protesta, la Lazio porta a casa tre punti d’oro con tante buone notizie.

Luigi Salomone