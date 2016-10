Keita: «Il rinnovo? Preferisco far parlare il campo»

La Lazio scopre il tridente delle meraviglie. Felipe Anderson, Immobile, Keita: Inzaghi affida loro l'attacco biancoceleste, e stavolta non sbaglia. Il trio ripaga la fiducia, regala al mister tre gol, un assist e soprattutto una squadra più concreta. L'attaccante azzurro è uno dei migliori in campo con una doppietta personale e il lavoro di sacrificio per la squadra: «Non eravamo mai riusciti a fare due vittorie consecutive, siamo felici. Quando la Lazio gioca bene ed è concentrata, spaventa tutte le altre». Dopo due partite con le polveri bagnate, il napoletano ha trovato riscatto: quattro gol in stagione e due compagni d'attacco per divertirsi. Anderson e Keita a orchestrare sulle corsie esterne, in piena sintonia, come in occasione del bis biancoceleste. Il brasiliano a regalare un pallone con il contagiri e il senegalese a perfezionarlo in rete.

L'ex Barcellona firma il secondo gol in due partite da titolare, ormai ha riconquistato la Lazio: «Sto lavorando per fare il meglio per me e per la squadra. Con l'Udinese si è visto il gruppo e lo spirito di sacrificio: è stata una vittoria meritata. L'importante - racconta Keita - era centrare la seconda vittoria consecutiva, il mister ci ha detto che mancava la continuità. La fiducia di Inzaghi e compagni non è mai andata persa, parlo sul campo e lo sto facendo bene. Il rinnovo? Preferisco parlare di prestazioni». Poi l'attaccante tiene i piedi per terra sugli obiettivi biancocelesti: «Ora andiamo in nazionale, torneremo con più forza per vincere la terza partita di fila. Terzo posto? Non guardiamo la classifica, il campionato è lunghissimo, pensiamo a migliorare partita dopo partita». Intanto, il club ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti in queste due settimane di sosta per chiamare a raccolta i tifosi. Dopo due vittorie consecutive, spera di migliorare il dato (molto basso) delle sottoscrizioni per la stagione 2016/17.

Giorgia Baldinacci