Fuori Dzeko Gioca l’attacco «leggero»

Dopo la vittoria/ allenamento con l'Astra Giurgiu in Europa League, Spalletti aspetta l'Inter concedendosi un'ampia possibilità di scelte. Vermaelen a parte (il ritorno in gruppo è previsto durante la prima settimana dedicata alla sosta per le nazionali) il tecnico è comunque intenzionato a cambiare qualcosa soprattutto in attacco, dove il tridente leggero composto da Salah, Perotti ed El Shaarawy (utilizzato da Spalletti contro i nerazzurri anche nella passata stagione) è pronto a spedire la coppia Dzeko-Totti in panchina.

Durante le prove della vigilia, è stato confermato il centrocampo «titolare» composto da Nainggolan, De Rossi e Strootman così come il reparto difensivo affidato nuovamente al duo Manolas-Fazio e supportato da Florenzi e Bruno Peres sulle fasce. Novità in arrivo dall'infermeria: tra due settimane circa è stato programmato il rientro in gruppo di Rudiger, che probabilmente riprenderà il contatto con il campo partecipando a una o più amichevoli con la Primavera di De Rossi.

Adr. Ser.