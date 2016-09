Debutta la moviola in campo, finalmente. Ma per ora non inciderà sulle decisioni degli arbitri. «Non c'è nessuna incidenza sul gioco e nessuno vuole depotenziare la figura arbitrale». Sono i punti fermi fissati da Roberto Rosetti, responsabile del progetto Var (Video assistant referees), al termine dell'assemblea della Lega Serie A, a Milano. Le prime due partite per la sperimentazione della moviola in campo «offline» saranno in programma domani alle 18: Torino-Fiorentina (Irrati) e Milan-Sassuolo (Di Bello e Doveri). A Milano, Roma, Palermo e Cagliari il «videoarbitro» starà, durante l'anno, in una control room mentre negli altri stadi il Var verrà allestito su un pullmino, lo stesso usato dalla società che fornisce il servizio della gol line technology. Ogni Var, in arrivo soltanto dalla Can A, avrà da seguire 5 partite e in ogni stadio, in tutto l'anno, ci saranno tre test.

«Il materiale - spiega il Dg della Lega Brunelli - passerà tutto alla Fifa e poi all'Università di Bruxelles. Tra due anni ci diranno se e come il modello verrà applicato. La sperimentazione si tiene in sette Leghe. Lavoriamo su un protocollo dell'Ifab. Alla fine della sperimentazione a marzo 2018, ci sarà un protocollo finale. L'essenza del Var è che l'arbitro continua ad essere l'unico responsabile delle decisioni». Ma a breve sarà coadiuvato dalla tecnologia.

Mas. Vit.