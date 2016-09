Parolo biancoceleste a vita

Parolo al centro della Lazio. In cabina di regia per non far rimpiangere Biglia, in odore di rinnovo per sposare ancora la causa biancoceleste. Il presidente Lotito regala a uno dei suoi pupilli il prolungamento di contratto (in sadenza nel 2019) per tre anni fino al 2022, con l’opzione di concludere da dirigente, e adeguamento dell'ingaggio fino a 2 milioni netti. Il tecnico Inzaghi, invece, gli consegna le chiavi del centrocampo: con l'infortunio dell'argentino, stasera contro l'Udinese, Parolo si muoverà in regia come già capitato con la Nazionale. Le tante assenze (oltre Biglia out Marchetti, Basta e Bastos) impongono all'allenatore di rivedere i piani. Anzitutto, il ritorno alla difesa a quattro con Patric terzino destro e Hoedt a fianco di De Vrij. Poi, il ritorno al 4-3-3, abituale vestito della Lazio di Inzaghi. A farne le spese è Cataldi, destinato alla panchina, con Milinkovic-Savic e Lulic a completare la mediana. In attacco, invece, finalmente si vedrà il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Keita.

Al brasiliano il tecnico chiede di essere un jolly, con la libertà di accentrarsi per partire dalla trequarti e di ripiegare per aiutare in fase di copertura. Come del resto, chiede alla squadra di essere camaleontica, per poter cambiare modulo in corso d'opera: «Abbiamo provato la difesa a quattro poi, a fine allenamento, siamo passati a cinque con Anderson e Radu sugli esterni. Ma - ha spiegato Inzaghi - c'è anche l'opportunità del 4-4-2: dobbiamo essere pronti, le partite sono diverse».

