La Lazio supera l'Udinese e vola al terzo posto

Finalmente la Lazio piace e convince. Ritrova la propria identità e mostra il carattere nello 0-3 rifilato all'Udinese. Alla Dacia Arena i biancocelesti di Inzaghi si rendono protagonisti di una partita dominata all'inizio alla fine. A testimoniarlo, la doppietta di Immobile ad aprire e chiudere i conti, e il gol di Keita in duetto con Felipe Anderson. Il tecnico piacentino torna alle sicurezze del 4-3-3, anche per far fronte alle tante assenze. Out Biglia e in regia c'è Parolo, con l'esclusione di Cataldi, Milinkovic-Savic e Lulic a completare il centrocampo. Out anche Marchetti, Basta e Bastos: al loro posto Strakosha, Patric e Hoedt preferito a Wallace. In avanti, finalmente il tridente perfetto con Felipe Anderson, Immobile e Keita. E' la serata dei biancocelesti, sin dal primo tempo pericolosi e col pallino del gioco in mano. Keita è il primo a sfiorare il vantaggio, dal calcio d'angolo conquistato dal senegalese nasce il gol della Lazio. Milikovic-Savic appoggia di testa, Immobile replica il gesto in rete al 28'. L'Udinese del tecnico Iachini non è mai pericolosa, l'unico che ci prova è De Paul, autore di un tiro dalla distanza. Nella ripresa i biancocelesti salgono in cattedra per chiudere la partita. Subito pericolosi, orchestrano alla perfezione Felipe Anderson e Keita, in piena sintonia. Così come al 54', quando il brasiliano regala al senegalese un pallone col contagiri e l'ex Barcellona fredda Karnezis con un tocco di precisione. A giustiziare l'Udinese, mai in partita, ci pensa Immobile con la sua doppietta personale: al 61' l'errore difensivo dei friulani, regala palla all'attaccante che in area non sbaglia. Nel finale, i bianconeri tirano fuori l'orgoglio, Strakosha un paio di parate che salvano la porta laziale: prima il miracolo sul tiro da pochi passi di Adnan, poi l'altro sul colpo di testa di Perica in area piccola. Il giovane portiere, imbattuto da due partite, non fa rimpiangere Marchetti. Inzaghi regala, negli ultimi cinque minuti, l'esordio a Leitner: per il tedesco debutto in biancoceleste e in Serie A. La Lazio sale a quota 13 punti e sembra aver trovato nuove certezze.

Giorgia Baldinacci