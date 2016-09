I Sensi offesi per il mancato invito alla festa

Maria Sensi contro Francesco Totti. Strano a dirsi, ma vero. La vedova del presidente Franco ai microfoni di Radio Radio si è scagliata contro il suo pupillo, reo di non averla invitata alla festa per i 40 anni: «Come calciatore gli darei un Pallone d'Oro tutti gli anni, ma come uomo mi ha deluso: deve assumersi le sue responsabilità. La famiglia Sensi l'ha cresciuto, lui è stato bravissimo a restare a Roma, ma anche mio marito e mia figlia a tenerlo. Queste cose dovrebbero essere importanti. È il terzo o quarto errore che fa nei confronti della mia famiglia». Ci ha pensato Rosella ad abbassare i toni: «Comprendo le parole di amarezza di mia madre, ma ora pensiamo a vincere perché è questo che abbiamo sempre voluto. Tvb fratellone».

