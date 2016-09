Totti illumina la Roma

Cosa ci vuole per dare un senso a una partita giocata contro una squadra mediocre, in un Olimpico con 13mila presenti, uno stadio silenzioso, surreale sia dentro che fuori, dove un animatore del presunto «villaggio» parla con un microfono in un piazzale deserto? La magia di Totti, ovviamente. È il capitano a ribellarsi per primo e con più forza degli altri alla malinconia di una serata che presto uscirà fuori dalla memoria di tutti, ma magari servirà a Spalletti per risollevare il morale di un gruppo che ha quantomeno riscoperto il piacere del gioco. L'interruttore è sempre lui, il quarantenne con il numero 10 che non molla. Un punizione-assist a Strootman, un'altra formato missile che si trasforma nel gol da «comiche» di Fazio, uno «scavetto» per il poker di Salah, un tacco illuminante e anche un fallo molto duro che poteva costagli l'espulsione ma che gli serve a sentirsi ancora vivo.

La Roma si appoggia alla sua unica certezza eterna, ormai...

Alessandro Austini