L’Olanda chiama De Vrij e scatta l’allarme. Prove di 4-3-3 per Udine

De Vrij è tornato, si è preso la Lazio e per Inzaghi è insostituibile. Il difensore, sempre titolare in campionato, dopo l'Udinese riabbraccerà pure l'Olanda senza neanche un attimo di sosta. Per questo l'attenzione su Stefan, dopo il lungo infortunio al ginocchio, è massima: il club biancoceleste vuole preservare il centrale, visti gli impegni ravvicinati contro Bielorussia (7 ottobre) e Francia (10 ottobre) per le qualificazioni a Russia 2018. Lo staff medico biancoceleste è in continuo contatto con quello della nazionale olandese, per monitorare le condizioni del giocatore ed evitare sovraccarichi. Stavolta, la Lazio, non intende rischiare.

Intanto, a Formello, si prepara la sfida di sabato sera. Visti gli infortuni (out Basta, Bastos e Biglia), Inzaghi si affiderà alle certezze del 4-3-3. Patric e Radu sono i terzini con De Vrij e Hoedt al centro della difesa (Wallace in panchina). Parolo si muove in regia (con l'esclusione di Cataldi), ad affiancarlo Milinkovic e Lulic in mediana. In attacco, il tridente è formato da Anderson, Immobile e Keita. Non ce la fa Marchetti (ieri controlli in Paideia), il portiere tornerà dopo la sosta.

Gio. Bal.