«Avanti così, devo sfruttare le occasioni»

Secondo gol in Europa League nella sua carriera, primo in assoluto con la Roma. Fazio, da difensore, preferisce però festeggiare un’altra cosa: «Era importante vincere e mantenere la rete inviolata. Con Manolas c’è grande intesa. Speriamo sia la partita della svolta e riscattiamoci anche in campionato». Un pericolo c’è stato ad inizio gara, ma Alisson ha risposto bene: «Sono contento, cerco di sfruttare le occasioni». Ma con l’Inter ritocca a Szczesny. Perotti per esaltare Totti sminuisce se stesso: «Quando sono arrivato qua ho messo tutto quello che potevo per fare bene, poi è arrivato Francesco, che mi ha dimostrato che alla fine non ho fatto bene, data la sua bravura». Oggi allenamento alle 11 per chi non ha giocato, per gli altri campo alle 16.

Eri. Men.