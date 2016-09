Questo Napoli fa sognare

Di poker in poker: al 4-0 della Juventus a Zagabria contro la Dinamo, replica il Napoli travolgendo per 4-2 il Benfica al San Paolo.

L'Italia fa la voce grossa nell'Europa che conta, non accadeva da tempo. Una partita senza storia, dominata dalla squadra di Sarri che soffre qualcosa solo nel primo quarto d'ora. Poi presi per mano dal capitano Hamsik, gli Azzurri prendono letteralmente a schiaffi la malcapitata formazione lusitana. Quattro gol, un quantità di occasioni infinite, un gioco a tratti entusiasmente per velocità e qualità. Hamsik, due volte Mertens e Milik regalano al Napoli la seconda vittoria e il primato nel Gruppo B a punteggio pieno. La compagine campana mette già al sicuro la qualificazione in un girone non irresistibile. Dopo qualche rischio difensivo, il Napoli passa: angolo di Ghoulam, Hamsik prende il tempo alla difesa portoghese e di testa batte Julio Cesar. L'inizio di secondo tempo del Napoli è esplosivo: in meno di un quarto d'ora la squadra di Sarri va in gol altre tre volte e di fatto chiude la partita. Al 50' è Mertens a firmare il 2-0 con una punizione magistrale, passano tre minuti e Milik firma il 3-0 su calcio di rigore concesso per un fallo del portiere su Callejon. Poi Mertens ribadisce in rete da due passi una respinta corta della difesa su Milik. Al 70' Jorginho con un retropassaggio sbagliato regala al neoentrato Guedes l'1-4, all'85' è l'altro subentrato Salvio a firmare il definitivo 2-4. Due nei in una serata magica.

Paolo Dani