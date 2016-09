Quando la carriera finisce presto Tevez medita il ritiro a 32 anni

È passato poco più di un anno dal suo addio alla Juventus. Ma nonostante sia tornato a «casa», Carlitos Tevez non è felice. E la notizia che arriva dall'Argentina è clamorosa. «Sto seriamente pensando di smettere». L'uscita, fragorosa, sembra molto più di uno sfogo dettato dal momento non facile che l’Apache sta attraversando a 32 anni. «La verità è che sono stanco – ha dichiarato con molta sincerità – Ne parlerò con la mia famiglia e con il mio agente. Ad oggi non so dire cosa farò la prossima stagione». Se dovesse lasciare, Tevez aggiungerebbe il suo nome in fondo ad una folta lista di calciatori che, per scelta o per necessità, hanno terminato la carriera ancora giovani.

Tra questi, Marco Van Basten, uno dei più forti e completi attaccanti della storia del calcio moderno. Il «Cigno di Utrecht» fu costretto a lasciare il calcio giocato nel 1995, a soli trent'anni. La decisione, sofferta, arrivò al termine di una serie impressionante di infortuni, soprattutto alla caviglia sinistra. E lasciò il mondo del pallone orfano di una vera star. Un altro attaccante obbligato dalla sorte ad appendere gli scarpini al chiodo ancora relativamente giovane è Pierluigi Casiraghi. La sua carriera si chiuse bruscamente l'8 novembre 1998, a soli ventinove anni. L'ex di Juventus e Lazio era da poco sbarcato Oltremanica per difendere i colori del Chelsea. Durante una partita tra i Blues ed il West Ham United Casiraghi si scontrò con il portiere avversario Hislop e il suo ginocchio destro fece crack in più punti. Dopo dieci operazioni venne licenziato dal Chelsea. Ripiegò sulla carriera di allenatore con risultati non eccelsi.

Chi invece ha scelto liberamente di porre fine alle prestazioni agonistiche sul terreno di gioco ancora in piena forma è Hidetoshi Nakata. Centrocampista centrale nella Roma dello scudetto 2001 targata Fabio Capello, il samurai che regalò ai giallorossi il gol dell'1-2 a Torino contro la Juventus e che scagliò poco dopo il tiro che Van Der Saar respinse sui piedi di Montella consegnando all'Aeroplanino la palla del pareggio (e praticamente lo scudetto), decise di dire basta nel 2006, a ventinove anni. A spingere il giapponese fuori dal rettangolo di gioco, semplicemente la scelta di fare altro: «La vita è un viaggio - scrisse in una toccante lettera d'addio al calcio professionistico – Sicuramente calcerò ancora il pallone con qualcuno in un campetto o in qualche parco, lo farò con la stessa passione che avevo da bambino». Parole belle e profonde, seguite dai fatti. Hide è infatti stato avvistato spesso in giro per il mondo a giocare nei parchi e per le strade. Meno introspettiva, la scelta di Osvaldo. «Lascio il calcio perché voglio diventare una rockstar», ha dichiarato un mese fa. Dalle rovesciate spettacolari alle corde di una chitarra elettrica, in bocca al lupo. Curiosa, invece, la storia di Michael Owen, uno degli attaccanti più prolifici d'Inghilterra. «Pallone d’Oro» nel 2001, dopo aver chiuso la carriera a trentaquattro anni ha scoperto la passione per i cavalli (ne ha acquistati più di quaranta) ed ora vuole intraprendere la professione di fantino. In altre parole, «si è dato all'ippica».

Massimiliano Vitelli