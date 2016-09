Cataldi e Parolo «camerieri» per Amatrice

Insieme per i terremotati di Amatrice, è scesa in campo la So.Spe di Suor Paola, ha coinvolto la Lazio e circa 200 tifosi biancocelesti. Una cena di beneficenza presso Via de' Iacovacci, è andata in scena ieri sera, ha ospitato Strakosha, Cataldi, Parolo, Prce e il presidente Lotito. Camerieri per un giorno, grembiule rigorosamente nero per servire ai tavoli. Menù a base di lasagna e mezze maniche all'amatriciana, dolce finale con una torta dedicata ad Amatrice.

Si parte però con uno sfizioso antipasto di montagna, il centrocampista Parolo sorride tra la gente: «Olive marroni e salame piccante, roba da leccarsi i baffi». Cataldi si diverte a dribblare cronisti e sedie: «Sono abituato, lo faccio con piacere». Suor Paola intanto annuncia il primo video della serata, un documentario che testimonia tutte le azioni umanitarie della So.Spe a Roma: «Sono andata personalmente a vedere la situazione nelle zone colpite dal terremoto, è arrivato il momento di fare qualcosa di concreto. Adesso lì fa freddo, le persone hanno bisogno di una mano. Con il ricavato di questa serata parteciperemo attivamente ad uno dei tanti progetti di ricostruzione».

Non può mancare all'appuntamento Maurizio Manzini, storico team manager da oltre 40 anni, per una sera si è improvvisato cameriere anche lui. Tra i tavoli sbuca Delio Rossi, non è più l'allenatore della Lazio da qualche anno, ma in queste occasioni e' sempre presente. I giovani Strakosha e Prce mangiano con gusto la lasagna, sono piombati alla cena al termine dell'allenamento pomeridiano, hanno firmato autografi e scattato selfie con i tifosi.

Gia. Che.