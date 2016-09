Vermaelen salta Astra e Inter

Passata la giornata di festa dedicata ai quarant’anni di capitan Totti, è già tempo di vigilia in casa Roma, pronta a ripartire domani all'Olimpico in Europa League con i romeni dell'Astra Giurgiu. Il calendario fitto e i cambiamenti annunciati dal tecnico Luciano Spalletti dopo la disfatta in campionato con il Torino, aprono quindi alla scelta quasi obbligata di affidarsi al turn over, concedendo nuovi spazi ed opportunità ai vari Alisson, Paredes, Gerson, Iturbe, Juan Jesus (in attesa di recuperare la forma dei «titolari» Nainggolan, Perotti e Salah). Non arrivano invece buone notizie da Thomas Vermaelen, bloccato dai sintomi di una pericolosa pubalgia che finora non gli permesso di allenarsi regolarmente con il gruppo. Per non aggravare ulteriormente la situazione o correre inutili rischi, il centrale belga salterà la sfida di coppa e il successivo impegno di campionato domenica sera con l'Inter, provando a fissare il rientro almeno per il big match del San Paolo con il Napoli in programma sabato 15 ottobre. A sorpresa nella giornata di ieri, il tecnico toscano ha deciso di sospendere il rigido regime delle doppie sedute (deciso nel post di Torino) annullando l'allenamento pomeridiano e quello previsto nella mattinata di oggi.

Adr. Ser.