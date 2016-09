Per Totti megafesta di compleanno con amici e vip 

<SC86,110> Quarant’anni da calciatore, prima di tutto, poi la maxi-festa con amici e parenti. Totti si è presentato intorno alle 8 a Trigoria per l’allenamento mattutino ed è stato raggiunto presto da papà Enzo, che ha portato pizza, fritti e una porchetta intera per una piccola festa a sorpresa con i dipendenti: si sono radunati tutti nella sala dei trofei, auguri e regalo (una maglia con 40 aggettivi che lo descrivono) pronti, Francesco ha aperto la porta e l’ha richiusa ridendo: «Siete troppi, me ne vado!».

Il pranzo (obbligatorio) con la squadra non è stato in pompa magna, anzi: qualche brindisi con la coca-cola, ma niente torta. Totti è stato liberato verso le 15, dopo la commossa intervista a Roma Tv, e andando via ha scherzato: «M’avete fatto fa la doppia seduta». Cancellata invece da Spalletti, che a differenza dei dirigenti giallorossi ha deciso di passare per un saluto alla festa di compleanno del capitano, con due pensieri un po’ particolari: il 45 giri di Mia Martini per Ilary e la DeLorean di «Ritorno al futuro» per Totti. «Ho comprato alla tua bella signora - ha detto il tecnico - un vecchio pezzo di Mia Martini che lei mi ha ricordato, dandomi una grandissima gioia: "Piccolo Uomo"».

Il riferimento è alla discussa intervista della Blasi, particolare il modo scelto per sdrammatizzare. Per il 10 solo parole dolci: «Con la macchina del tempo che ti ho comprato puoi decidere se andare indietro o nel futuro. Io ti do 9,9 come voto, perché in 167 partite con me mi hai fatto esultare 99 volte. Arriviamo insieme a 100».

La raccomandazione per la serata è stata rivolta a tutta la squadra che ha partecipato alla festa al castello di Tor Crescenza, location scelta già per il ricevimento di matrimonio nel 2005: «Non superate l’una di notte». Per Totti, Ilary, figli, parenti e amici stretti come il fido Vito Scala la serata è iniziata presto, festeggiato e famiglia sono arrivati prima delle 20, lui in smoking (dress code richiesto per il ricevimento) e lei in abito lungo bianco. Per gli altri ospiti vip l’appuntamento era per le 22, senza pacchetti sotto braccio: sull’invito l’iban per le donazioni che andranno in beneficenza, il miglior regalo.

Dopo la cena a base di pesce, via alle danze con Frankie Hi-Nrg Mc e Coccoluto in console. Tra i circa 300 invitati, Fiorello, Carlo Verdone, Baglioni, il presidente del Coni Malagò, Luca Cordero di Montezemolo, i giallorossi con fidanzate e mogli al seguito, ex compagni come Cassetti e allenatori-amici. Tanti, tutti costretti a lasciare i telefoni all’entrata: niente selfie nel blindatissimo castello.

Erika Menghi