Chiede soldi in cambio di «dritte» Il ct inglese licenziato in tronco

Non aveva ancora esordito come commissario tecnico della nazionale inglese che già voleva «arrotondare» il ricco stipendio di tre milioni di sterline l’anno con una consulenza su come aggirare le ferree regole del calciomercato. Per questo Sam Allardyce 67 giorni dopo l’ingaggio come allenatore dei Leoni di sua Maestà è stato già esonerato. La pietra dello scandalo che ha colpito l’ex tecnico di Sunderland e West Ham è uno scoop del Telegraph , un classico del giornalismo british con un gruppo di reporter che si sono finti ricchi finanzieri asiatici in procinto di investire in Premier League, documentando il tutto con una telecamera nascosta.

Nel video «rubato» dal quotidiano londinese Allardyce spiegava ai sedicenti imprenditori asiatici come dribblare le norme della Football Association sulla Tpo, ovvero la Third part ownership, la proprietà dei cartellini che non appartengono alla società o al giocatore. Nell’incontro avvenuto all’hotel May Fair il 19 agosto, un mese dopo la chiamata della nazionale, l’ormai ex ct dell’Inghilterra assicurava che sì, si può fare tutto, basta che ci sono i soldi: «C’è un sistema per bypassare le norme che viene utilizzato da anni, ma serve molto denaro». Per avvalorare l’assioma Allardyce si proponeva ai ricchi asiatici come mediatore in virtù di una parcella di 400mila sterline alla quale andavano aggiunti gli extra per le trasferte ed eventuali interventi del suo agente, Mark Curtis. Ad accompagnare il tecnico c’era anche lui - ha detto di aver agito in buona fede - insieme al consulente finanziario, Shane Moloney, mentre il tramite dell’operazione - che doveva essere un «affare» tra gentiluomini e si è trasformato in uno scandalo nazionale - è stato il procuratore di calciatori, Scott McGarvey, amico di lunga data del tecnico, non a conoscenza della trappola. Il Telegraph inoltre sottolinea come Allardyce non abbia battuto ciglio alle proposte truffaldine degli investitori-reporter, anzi, il via libera alla «consulenza» è arrivato come se fosse la cosa più normale del mondo. Dopo aver spiegato come fosse facile mettersi in tasca bei soldi con la compravendita dei giocatori, Allardyce nel colloquio registrato a sua insaputa sparava anche a zero sul ct al quale è succeduto, Roy Hodgson: «Non ha personalità, fa addormentare». Senza risparmiare i calciatori inglesi accusati di «avere una barriera psicologica che gli impedisce di far bene con la nazionale». Ironico, lui ad agosto non aveva ancora guidato neanche un allenamento della squadra dei Tre Leoni. Poi gli attacchi all’ex vice di Hodgson Gary Neville, ritenuto responsabile della debacle europea con l’Islanda, ai principi Wiliam e Harry e alla Fa per aver buttato una valanga di soldi per rifare Wembley. Alla Federcalcio inglese non sono bastate le scuse di Allerdyce, licenziato in tronco dopo due giorni di silenzio. Gareth Southgate è il traghettatore designato per le prossime quattro gare, il tempo necessario per scegliere il nuovo ct. In pista lo stesso Neville, Alan Pardew e Steve Bruce. Ma salgono le quotazioni anche dei papi stranieri come Roberto Mancini, Laurent Blanc, Jurgen Klinsmann e Luis Van Gaal.

Davide Di Santo