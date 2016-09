Cataldi al centro della Lazio

S’è fermato il capitano, resterà fuori per quasi 45 giorni, ha riportato una lesione di secondo grado al polpaccio sinistro. Esito spietato e stop confermato, è una tegola pesantissima per mister Inzaghi, la ricaduta contro l’Empoli non ha perdonato Lucas Biglia. Errore di comunicazione con lo staff tecnico e sottovalutazione del problema, il Principito salterà almeno sei partite di campionato, potrebbe tornare il 20 novembre in vista di Lazio-Genoa. In realtà per l’allenatore sarebbe già importante riabbracciarlo al 100 % per il derby contro la Roma in programma il 4 dicembre all’Olimpico.

Il regista biancoceleste cercherà di bruciare le tappe, ieri a Formello, di rientro dalla clinica Paideia, ha rassicurato i tifosi presenti: «Torno tra 45 giorni». Biglia ha le stampelle da domenica pomeriggio, è amareggiato, da qualche settimana è piombato a Roma l’agente Enzo Montepaone (ripartirà domani per l’Argentina e oggi potrebbe incontrare Tare e Lotito per chiudere la questione rinnovo). Gli accertamenti andati in scena giovedì scorso (prima dell’Empoli) non avevano certificato una guarigione completa, l’ex Anderlecht però di comune accordo con l’allenatore è voluto scendere comunque in campo. Risultato? Inzaghi adesso lancerà Cataldi, lo farà nuovamente domenica contro l’Udinese, quest’anno lo ha già impiegato in 4 occasioni. Danilo è pronto al grande salto, non vede l’ora di sbocciare, è cresciuto mentalmente e la Lazio ha deciso di puntarci. La regia non è il suo habitat naturale, lo ha fatto capire più volte, si sente un centrocampista con caratteristiche diverse, ma ultimamente in quella posizione ha sfoderato solo prestazioni di livello: «Posso farlo senza problemi – ha ripetuto più volte il ragazzo – soprattutto se è il mister a chiedermelo».

Tra l’altro con l’Under 21 guidata da Di Biagio è protagonista da anni, non si è mai tirato indietro, non accadrà nemmeno con l’aquila sul petto. Verrà aiutato anche dal modulo, Inzaghino infatti è intenzionato a confermare il 3-4-1-2, schieramento che facilità l’inserimento di Milinkovic Savic. Al Friuli mancheranno Bastos, Biglia, Basta e Marchetti (difficilmente riuscirà a rientrare in tempo), mentre il giovane serbo si muoverà alle spalle delle due punte. Immobile è come al solito in rampa di lancio, Keita proverà a soffiare per la seconda volta consecutiva il posto a Djordjevic (ieri rimasto a riposo).

In difesa nessun problema per Radu, ha riportato soltanto un fastidio alla spalla, completerà regolarmente il reparto con De Vrij e Wallace. E poi c’è la posizione di Felipe Anderson, un vero rebus da quando è cambiato il modulo. Il brasiliano si è adattato, interpreta bene il ruolo, preferirebbe però fare altro, giocare senza troppi compiti difensivi. Verso la panchina Luis Alberto, Leitner e Lukaku. Intanto la Lazio ha smentito, attraverso le parole di Arturo Diaconale, l’addio dal club di Maurizio Manzini, storico team manager da oltre 40 anni.

Gianluca Cherubini