Totti festeggia i 40 anni e inaugura Facebook "800mila like? Vanno bene" VIDEO

Per il suo 40° compleanno Francesco Totti inaugura il suo profilo Facebook, rispondendo ad alcune domande dei tantissimi tifosi che si sono collegati, oltre 800 mila: "Come inizio va bene. Speriamo che rimangono. Per fortuna i numeri rimangono" dice il capitano giallorosso che sfoggia un elegantissimo smoking. "Con chi sarebbe piaciuto giocare con i calciatori del passato della Roma? Ma ho giocato con tutti" dice con una battuta. "Sicuramente con Falcao" quindi sui momenti più emozionanti della sua carriera in giallorosso, prosegue: "Ovviamente l'esordio, la vittoria dello scudetto ed anche alcune partite, tipo derby, Juve, queste qua". Francesco Totti, quindi, conferma il suo amore per la Città Eterna: "Mi emoziona tutta Roma, pure i posti più brutti... che non ci stanno". Infine gli auguri ad un tifoso: «I miei auguri più sinceri sono per te" dice rivolgendosi ad Antonio. "È una grande tifoso della Roma e ci segue tantissimo anche se non vive qui".

LA DIRETTA

Redazione online