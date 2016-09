Spalletti: "Auguri Totti" E regala a Ilary "Piccolo uomo" di Mia Martini VIDEO

Arrivano anche gli auguri di Luciano Spalletti nel giorno dei 40 anni di Francesco Totti. Il tecnico romanista, attraverso un video pubblicato su Twitter della società capitolina, manda un pensiero a Totti e nel finale un pensiero anche alla moglie Ilary Blasi, con il sorriso sulle labbra a voler stemperare quanto accaduto tra ieri e oggi dopo l'intervista alla Gazzetta della signora Totti

"Auguri Francesco, auguri per i tuoi 40 anni. Sinceri, dal profondo del cuore. Io ti ho comprato la Delorean, la macchina del tempo, così potrai scegliere quello che fare. Se tornare indietro, se andare nel futuro, tutto quello che tu desideri" le parole di Spalletti che tiene in mano un modellino di auto. "La tua maglia è il numero 10, lo so, però per ora siamo fermi al 9,9 perché sei stato e sei uno splendido quando ho bisogno, falso nueve. Con me su 167 partite mi hai fatto gioire 99 volte. Io ti do come voto 9,9. Ci manca quel pezzettino lì, quel gol lì per arrivare insieme al 100 e al 10 come voto. Vediamo di farlo prima possibile. Siccome è la tua festa e io volevo pensare anche alla tua splendida signora, ho comprato un piccolo pensiero anche per lei. È un vecchissimo pezzo di Mia Martini, un grandissimo successo al quale io ero molto legato e lei me lo ha ricordato e mi ha dato una grandissima gioia, Piccolo uomo di Mia Martini" ha concluso Spalletti mostrando il 45 giri.

Redazione online