Lazio nei guai, Biglia fermo due mesi

La rabbia, la delusione e il lungo stop. I peggiori timori sono stati confermati dagli accertamenti clinici, l'infortunio di Lucas Biglia non è cosa da poco e per la Lazio una tegola pesantissima. L'argentino ha riportato una lesione di secondo grado al polpaccio e resterà fuori per almeno un mese e mezzo. Lo ha confidato lo stesso Biglia fuori la clinica Paideia, dove oggi si è sottoposto agli esami strumentali per chiarire l'entità dell'infortunio: "Torno tra 45 giorni" ha detto il centrocampista a un tifoso laziale preoccupato. Il capitano della Lazio ha alzato bandiera bianca dopo otto minuti nella partita contro l'Empoli, domenica scorsa allo stadio Olimpico. È uscito dal campo claudicante, non riusciva neanche ad appoggiare la gamba. Reduce da un precedente affaticamento muscolare al polpaccio, con l'ok dello staff medico biancoceleste ha deciso di stringere i denti e tornare in campo, aggravando così il precedente problema. La rabbia ora è tanta, soltanto una certezza: il tecnico Inzaghi dovrà fare a meno del suo faro a centrocampo per troppo tempo. Cataldi scalda i motori, Murgia sogna di ritagliarsi spazio. Ma la Lazio fa i conti con un'assenza pesantissima almeno fino a novembre.

Giorgia Baldinacci