Giù le mani da Inzaghi

Il paradosso del mondo Lazio. Invece di sperare nel blitz sabato sera a Udine che porterebbe i biancocelesti al terzo posto, tutti a processare Simone Inzaghi. La squadra gioca male ma ha raccolto dieci punti in sei giornate avendo già affrontato Juventus e Milan, un traguardo niente male dopo il caos Bielsa. Tant’è, il tiro al bersaglio è il mestiere preferito di un ambiente devastato dalle lotte intestine e pronto solo a notare gli aspetti negativi. Intendiamoci, gli esteti del calcio non saranno usciti soddisfatti dalla sfida contro l’Empoli, bisogna migliorare tanto però da qui a bocciare l’operato del giovane allenatore ce ne passa.

La società è soddisfatta del lavoro di Inzaghino, lo ribadisce il presidente Lotito che ha parlato ai microfoni di Radio Onda Libera: «Abbiamo sofferto contro l’Empoli, però c’è equilibrio tattico e questo fattore ci sta premiando. Inzaghi? Mi colpisce la sua capacità di dialogo con la squadra, fermo restando che un allenatore si assume sempre le responsabilità delle scelte da fare con un organico ampio lasciando dei giocatori in panchina. Fin qui ha dato spazio quasi a a tutti e ciò vuol dire che sta gestendo al meglio le risorse». Parole dolci per il tecnico che sta lavorando con grande impegno dopo il flop Bielsa e una chiamata quando già era a Valmontone in direzione Salerno. Qualche errore di inesperienza l’avrà pure fatto ma chiedergli, dopo un paio di mesi, un gioco spumeggiante in un campionato dove solo il Napoli ha un’identità definita, è davvero troppo. Sotto processo un modulo difensivo, quel 3-5-2 con cui sta cercando di sfruttare insieme Milinkovic, Anderson e Keita tre giocatori un po’ anarchici e non molto propensi al sacrificio. Invece, stanno rispondendo bene tutti (soprattutto i primi due) e allora meglio godersi i progressi di questi giovani talenti che soffermarsi su complicate analisi tattiche molte già arcinote. Di sicuro Inzaghi non è soddisfatto dell’infortunio di Biglia, sa che le responsabilità maggiori sono del calciatore e della sua smania di giocare, però è consapevole che avrebbe potuto fermarlo. Anche perché ora rischia di stare fuori due mesi, il verdetto definitivo dopo gli esami clinici (anche Radu sarà in Paideia).

E tanto per non farsi mancare qualche polemica ecco i tweet velenosi dell’agente del regista argentino, Enzo Montepaone, critico con quei siti e giornali che hanno evidenziato tredici stop fisici durante il periodo laziale: «Fragile? Sì, 110 partite più il mondiale, più due coppe America in 3 anni, quanti lo hanno fatto?». E ancora «Ti danno una botta, è infortunio anche quello?». Come a dire che molti stop accusati dal suo assistito non erano muscolari ma traumatici. Oggi la verità, Inzaghi incrocia le dita, vuole scongiurare lo strappo muscolare e riaverlo prima possibile.

Luigi Salomone