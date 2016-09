La gaffe della Fifa: "Buon compleanno a Fernando Totti"

Ci hanno provato ma il risultato è stato a dir poco disastroso. Questa mattina in molti si sono prodigati per fare i loro auguri a Francesco Totti. Il capitano giallorosso compie 40 anni, un traguardo storico che anche la Fifa ha deciso di celebrare. Peccato che, nel tweet scritto in francese la Federazione internazionale sia incappata in una clamorosa gaffe: "Buon compleanno a Fernando Totti!!! Il romano festeggia oggi 40 anni!". Che si tratti di un altro giocatore? La foto di Francesco davanti alla Coppa del Mondo conquistata con la Nazionale nel 2006 allegata al tweet non lascia molti margini di salvezza.

Redazione online