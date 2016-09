Da Bolt a Nadal fino a Verdone e Fiorello: pioggia di auguri per Totti

Pioggia di auguri da gente comune e vip sulla pagina Facebook di Francesco Totti, in attesa del primo post del capitano giallorosso, che oggi compie 40 anni, che arriverà stasera alle 20. c'è un videomessaggiodel campione spagnolo di tennis Rafa Nadal che scrive: "Ti auguro un giorno molto felice e tutto il meglio per questa stagione».

Prima di lui Fabio Cannavaro: «Questo video - ha scritto - è un modo per starti vicino in un giorno speciale».

«Penso che dipenda anche da quel bagno in quelle acque miracolose del Sinai il fatto che tu abbia questa longevità atletica e calcistica straordinaria», ha scritto a commento del suo video messaggio Claudio Baglioni

Mentre Leo Messi ha scritto: «Ti ho sempre ammirato e dal giorno in cui ti ho conosciuto molto di più».

Carlo Verdone sceglie ovviamente l'ironia: «Ma che sò 40 per te? Non sò niente, sei fatto de marmo, papà e mamma t'hanno fatto de marmo», dice anche lui in un video.

Poi ancora auguri dall'ex cestista Carlton Mayers, dal calciatore Nani, Teo Mammuccari. Spicca anche il messaggio di Usain Bolt: "Tanti auguri da una leggenda all'altra". Un messaggio speciale anche da Fiorello e dai suoi amici dell'edicola Fiore: "Totti un amico di tutti noi, il calciatore per antonomasia".

Redazione online