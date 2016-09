Lady Totti contro Spalletti, i tifosi si dividono

Un brutto temporale si è abbattuto su Trigoria a poche ore dal compleanno di Francesco Totti. Lui, il capitano, si prepara a festeggiare i suoi primi 40 anni e intanto Ilary Blasi ci va giù duro e si rende protagonista di una brutta entrata a gamba tesa contro il tecnico, Luciano Spalletti, e la società. Ne ha per tutti e il web, o almeno una buona parte, non perdona. Dopo le sue dichiarazioni che criticano l'allenatore della Roma, tifosi e appassionati si dividono. Alcuni la difendono. Altri, la maggioranza, la criticano.





Le reazioni La piazza virtuale è quella di Twitter dove l'argomento è sul podio dei trend topic del momento. "Ilary Blasi che per anni ha taciuto, sostiene suo marito. Fa benissimo", dice un utente. "Bravissima...punto", le fa eco un'altra. Altri sostengono che la Blasi sia l'unica a poter parlare dell'argomento perché "condivide la vita con lui". Una difesa che viene giudicata "de core". Chi invece se la prende con la conduttrice del Grande Fratello Vip sottolinea come le sue dichiarazioni pubbliche "fanno più male che bene alla causa di Totti". Altri, ironicamente, mettono in dubbio addirittura la fede giallorossa della Blasi che con queste "dichiarazioni mette in difficolta Totti e l'intera Roma. Forse è juventina". Il tackle della moglie del Pupone viene giudicato "inaccettabile" da altri supporters che la invitano a "occuparsi di altro". Qualcuno paragona il suo intervento in difesa di Totti a un elefante che entra in punta dei piedi in una cristalleria. Altri, ironicamente, la invitano a prendere il marito al Grande Fratello Vip "così risolvete tutti i problemi della Roma". Per un ultimo utente infine il piccolo uomo è lo stesso Totti che ha "mandato avanti" la moglie in questa intervista.





La difesa delle donne Insomma l’intervista alla Blasi alla Gazzetta dello Sport spacca tifosi, sostenitori e l'Italia del calcio. C’è infatti chi è d’accordo con la showgirl che difende il marito e chi sostiene che Ilary in quanto moglie non avrebbe il diritto a parlare di calcio: "Le mogli devono fare le mogli e non interferire nelle questioni di campo" avrebbe addirittura detto mister Trapattoni. A prendere le parti di Ilary anche anche la fidanza dell’ex tecnico della Roma, Rudi Garcia. Francesca Brienza su Facebook si è scagliata contro chi sostiene che le donne non possano parlare sullo sport nazionale: "Nel 2016 ancora c’è chi insulta le donne che esprimono opinioni sul calcio. Uscite da questa maledizione mentale e accettate la realtà: le donne lavorano nel calcio, le donne giocano a calcio, le donne possono parlare di calcio". Il capitano, per ora, non è salito sul ring delle polemiche. Si è allenato e in silenzio, si prepara a festeggiare i suoi 40 anni. Auguri!

Redazione online