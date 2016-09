Super Icardi porta l’Inter in alto, l’Empoli si deve arrendere

Bastano venti minuti all’Inter per trovare i gol che valgono la conferma: la vittoria contro la Juventus non era un caso fortuito e isolato e Icardi è sempre più leader. Sei gol e finora non aveva mai segnato in quattro partite di fila. Al Castellani, una doppietta dell’argentino (nel finale ha sfiorato il tris) manda in tilt l’Empoli. I nerazzurri sembrano aver capito finalmente cosa significhi giocare da squadra, concentrati, precisi nei passaggi (Candreva e D’Ambrosio con il compasso), perfino rutilanti nella voglia di fare. Maurito è ispirato, prima segna in tuffo di testa - è la quarta volta - poi di destro supera Skorupski su sontuoso passaggio di Joao Mario che da centrocampo verticalizza senza cincischiare nemmeno un secondo. Dopo mezz’ora di assalti, il gioiellino del vivaio Dimarco prova a dare la scossa ma Handanovic gli nega ogni gioia. Nella ripresa i padroni di casa crescono grazie a Tello, ma il gol non arriva (il contatto tra Pucciarelli e D’Ambrosio non è da rigore e all’84’ Marilungo sciupa un'occasione), al contrario gli ospiti abbassano il baricentro appagati del 2-0.

Gia. Ori.