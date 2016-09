Il Napoli non sfonda Genoa sfiora l’impresa

Finisce 0-0 la sfida tra Genoa e Napoli. Azzurri scavalcati dalla Juventus in classifica, mentre i padroni di casa raggiungono a 7 punti la Lazio. Il match parte a ritmi molto bassi, il Napoli di Sarri prova a fare la partita, ma il Genoa si copre bene e cerca di ripartire in contropiede. I partenopei s’affidano al tridente Callejon, Milik e Mertens: l’occasione più pericolosa nel primo tempo capita sul piede di Hamsik, botta al volo e traversa piena del capitano. Il grifone, pochi secondi dopo, riparte in contropiede e sfiora il vantaggio su cross di Laxalt per Pavoletti (costretto a uscire per uno stiramento, al suo posto Simeone), il portiere Reina si tuffa e salva il Napoli. Nella ripresa sfiora subito il vantaggio Albiol con un colpo di testa che s’avvicina all’incrocio dei pali. Gli ospiti iniziano meglio, Milik prova più volte a sorprendere Perin, al 64’ l’arbitro D’Amato non gli concede un rigore su trattenuta di Izzo. Il Genoa risponde con Lazovic e Laxalt. Sarri manda in campo Insigne al posto di Mertens e l’attaccante si divora un gol tutto solo davanti al portiere. Occasione simile per il giocane Simeone allo scadere, Reina si supera.

G. C.