Ripresa stamattina

Archiviata la sconfitta esterna contro il Milan, da questa mattina mister Simone Inzaghi dovrà fare i conti con l’infermeria. Tra pochi giorni arriva l’Empoli all’Olimpico e lo staff medico si ritroverà costretto a valutare le condizioni di Biglia, Marchetti e Basta (tutti e tre con dei problemi al polpaccio). L’argentino ha saltato la trasferta di Milano, è rimasto a Roma con l’obiettivo di rientrare in campo domenica, la scorsa settimana ha riportato un risentimento muscolare. Rischia la lesione invece (sempre al polpaccio) il portiere biancoceleste (oggi accertamenti in Paideia). Discorso identico per Basta, che si trascina dietro da almeno tre mesi una fastidiosa fascite plantare: Inzaghi con il Milan ha deciso di schierarlo in marcatura su Niang, a fine partita il terzino ha alzato bandiera bianca. Anche per lui lo stiramento è dietro l’angolo. Problemi anche per Milinkovic a un dito della mano. La ripresa degli allenamenti è in programma alle 10.

Gia. Che.