Maledetto San Siro

Il Muro di Berlino non era stato ancora abbattuto e Lazio qualche mese prima vinceva a San Siro con un autogol di Maldini. Era il 3 settembre del 1989, poi il nulla e anche ieri a San Siro contro il Milan finisce male. Ride Montella, Inzaghi le prova tutte ma si arrende alla maledizione di questo stadio dove i biancocelesti non vincono più e perdono spesso. Decidono Bacca e Niang, Lazio impalpabile, troppo arrendevole e ingenua nelle due reti decisive.





TEGOLA MARCHETTI

Si blocca nel pomeriggio il portiere della Lazio, viene inserito in formazione ma si deve arrendere a un preoccupante dolore al polpaccio. Inzaghi sceglie Strakosha, la gerarchia è definita, meglio puntare sul giovane ma inesperto numero uno albanese all’esordio in serie A, piuttosto che su Vargic (il terzo nella nazionale croata). Alla fine due assenze pesanti per il tecnico biancoceleste: Marchetti e Biglia con la sfortuna che, nei momenti decisivi, non si dimentica mai della Lazio. Tant’è, il resto della squadra è quello previsto (3-5-2) con la panchina iniziale di Anderson (dentro Basta) e Keita che si aggiunge agli altri due leader del gruppo. Più tranquillo Montella che sceglie Calabria e De Sciglio sulle fasce, dà fiducia al tridente Suso, Bacca e Niang mentre Bonaventura è titolare con Montolivo e Kucka.





SUICIDIO DI PAROLO E DE VRIJ

La Lazio comincia benino, pressa e si presenta un paio di volte davanti a Donnarumma. Milinkovic è ispirato ma a centrocampo si soffre troppo sulle ripartenze del Milan. Niang fa paura, Bastos arranca un po’ per fermare le accelerazione del francese, Bacca finisce nella morsa di De Vrij ma è sempre pronto a colpire. Al 36’ con la gara in sostanziale equilibrio, Parolo perde il pallone a metà campo dopo un contrasto con Kucka, palla a Bacca che si fa quaranta metri palla al piede e batte Strakosha in uscita. Quinto gol del colombiano che sfrutta anche l’assenza di De Vrij che si era lanciato in avanti lasciando scoperta la difesa. Puoi studiare qualsiasi tattica, se poi ti molla una delle colonne della squadra con un errore tecnico come quello di Parolo, Inzaghi può davvero fare poco. Il finale del primo tempo è terribile, il Milan fallisce il raddoppio con De Sciglio, Strakosha evita il peggio e così si va al riposto con un solo gol al passivo.





IL BIS DI NIANG

Fuori Djordjevic e Bastos infortunato, ecco Keita e Felipe per cercare di andare a prendersi almeno un pareggio. La sfida diventa un luna park, Niang fallisce solo davanti alla porta vuota un tap-in elementare, Immobile in diagonale allarga troppo a conclusione, Keita si lascia anticipare da Paletta all’ultimo istante. Poi Lulic tira fuori su assist del senegalese, Montella si chiude con Locatelli al posto di Suso ed è premiato dal rigore che Radu concede con un ingenuo fallo di mano: Niang trasforma, 2-0 e tutti a casa. L’esordio di Luis Alberto non cambia le carte in tavola, finisce con un altro ko a San Siro.

