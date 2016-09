Inzaghi: «Che ingenuità sul gol»

Due errori madornali, dei veterani Parolo e Radu, regalano al Milan la vittoria per 2-0. Due errori madornali che lasciano non pochi rimpianti al tecnico Simone Inzaghi: «Nel primo tempo si è vista un’ottima Lazio. Abbiamo giocato da squadra e meritavamo noi il vantaggio. Poi abbiamo preso un gol rocambolesco. De Vrij è uscito palla al piede - questa la disamina dell'allenatore piacentino - e Parolo è scivolato. Abbiamo preso un gol troppo ingenuo per una partita così. Abbiamo provato a recuperarla nella ripresa, ma siamo stati meno squadra. Non siamo stati altrettanto organizzati, cercando di risolverla in modo individuale». È amareggiato Inzaghi, dopo un primo tempo convincente nonostante lo svantaggio, non si aspettava il crollo nella ripresa. Proprio quando aveva chiesto alla sua squadra di reagire: «La verità è che in una partita del genere non puoi subire gol del genere. Dispiace perché avevamo preparato bene la partita di Milano, nonostante avessimo avuto poco tempo. C'è grande delusione per il risultato, ma non per la prestazione dei ragazzi. La squadra infatti - continua il tecnico piacentino - mi è piaciuta e sono soddisfatto. Ma adesso c'è grandissima amarezza perché era una partita importante per fare il salto di qualità. Ora cerchiamo di migliorare e di migliorarci».

Nessun rimpianto, invece, per le scelte iniziali. Inzaghi non si è pentito affatto di aver confermato il 3-5-2 e di non aver cambiato modulo dopo lo svantaggio: «Fino al gol si è vista un'ottima squadra, penso che la scelta dei titolari fosse giusta. E non ho cambiato modulo perché ero soddisfatto così, il Milan non ci aveva creato grandi problemi». Nessun rimpianto, quindi, per aver lasciato in panchina sia Felipe Anderson che Keita. I due gioiellini biancocelesti, entrati all'inizio del secondo tempo, hanno sì dato una scossa alla partita ma contribuito poco alla coralità della squadra: «Keita e Felipe sono due ottimi giocatori, sono un valore aggiunto. Il senegalese è stato decisivo con Chievo e Pescara, ha fatto bene anche con il Milan. Si sta impegnando dopo un'estate complicata e un paio di settimane di stop. Quando potranno giocare maggiormente per la squadra, ci daranno una grossa mano». Umore esattamente opposto per il tecnico del Milan Vincenzo Montella, seconda vittoria consecutiva e seconda partita senza subire gol. L'ex romanista sembra aver dato la giusta sterzata ai rossoneri: «Non ho la bacchetta magica ma questa classifica mi piace. Però dobbiamo essere equilibrati nei giudizi e continuare a crescere. È sempre difficile giocare contro la Lazio, che ha grande fisicità. Al termine del primo tempo abbiamo avuto noi il pallino del gioco, mentre nella ripresa potevamo chiuderla prima. Sicuramente queste due vittorie ci aiuteranno a giocare con più leggerezza». Al contrario di Inzaghi, Montella esalta proprio lo spirito di squadra dimostrato dal Milan: «Mi piace sottolineare che ho visto un gruppo di giocatori coesi, che stanno diventando squadra, alla lunga questo sarà un vantaggio per il Milan. Sono più felice del gruppo che della vittoria, i ragazzi comunque meritano i complimenti per la grande prestazione, nonostante il nostro gioco non sia ancora così fluido».

Gianluca Cherubini Giorgia Baldinacci