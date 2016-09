Spalletti scuote la Roma: "Dobbiamo essere più cattivi"

Perché un matrimonio sia duraturo servono buone basi. Spalletti le cerca nel presente prima di decidere se dire il fatidico sì a Pallotta, che si è augurato di tenere a lungo il tecnico toscano sulla panchina giallorossa. «Non è che si possa dire a priori, allenando una squadra come la Roma, si farà così per due-tre anni”. Il futuro – constata l’allenatore alla vigilia di Roma-Crotone – è ora e ce lo giochiamo. Io devo essere quello che si prende le responsabilità e che fa vedere di saperle prendere nella direzione giusta. Dipenderà da quello che dimostrerò se questo andrà avanti». La prima cosa da mettere a posto riguarda il carattere della sua squadra: «Sotto l’aspetto della determinazione dobbiamo essere più velenosi. Ho visto segnali importanti nel discorso con il gruppo dopo la partita con la Fiorentina e ho evidenziato che siamo sulla strada giusta. Questo è quello che dobbiamo continuare a fare, rafforzando alcuni concetti, come la precisione del possesso palla, l’essere più decisi in alcune situazioni e la continuità di ricerca di comando del gioco. Nell’ultima gara abbiamo visto molte cose positive, se riusciremo a riproporle mettendo qualcosa in più ci sarà la nostra Roma». Non torna sugli episodi arbitrali che hanno inciso fortemente sul risultato al Franchi, ma non manca una risposta piccata per Corvino: «So che gli ha risposto Sabatini. Secondo me è un grande professionista e con quello che dice sminuisce la prestazione della Fiorentina, perché stimola le persone a vedere gli episodi chiave dalla partita. Su Dzeko basta andare a vedere le sue azioni, se si prendono in considerazione le performance di Edin ci si accorge che ha queste qualità». Dovrebbe toccare ancora al bosniaco in attacco, difficile che sia Totti a iniziare il match: «Può farlo, perché no? Scelgo come ho sempre fatto, lui è un giocatore della Roma come gli altri». L’apertura di Spalletti va però riletta alla luce della risposta su De Rossi: «La punizione è finita e se domani gioca sarà il nostro capitano. Si è allenato bene e ha reagito bene facendo buone partite senza la fascia». Un irrinunciabile è Nainggolan, nonostante il calo fisico mostrato nelle ultime due gare: «Radja è forte e come tutti quelli forti possono determinare una partita, per cui a farne a meno ci si pensa sempre due volte, però può anche riposare qualche volta, perché abbiamo una rosa di qualità e non corta come scrivete. Stiamo bene così». El Shaarawy spera di rientrare nelle rotazioni offensive: «Lui è un giocatore di fascia, là esprime qualità tecnica e velocità, quando entra dentro il campo spalle alla porta è bravo se parte con la sua qualità di corsa, però gli si può trovare spazio anche da altre parti. A sinistra esprime il massimo. Ma dobbiamo ragionare sulla squadra, il primo passo per far lievitare l’estrosità degli attaccanti è a livello collettivo». Parole al miele, poi, per Pallotta: «Ѐ eccezionale, il tipo di presidente che a me piace avere. Lui ha questo grande entusiasmo e la voglia di migliorare la Roma, stiamo vedendo l’impegno. Ha empatia e riesce subito a trasferire simpatia a chi ha davanti. Ha moltissime qualità, è uno camaleontico: lo vedi in un modo nello spogliatoio, a cena poi diventa uno showman. Ѐ una persona che trasmette fiducia, che crede in te, per usare uno slang americano da uno come lui ci comprerei una macchina usata. Sicuramente è innovativo, basta vedere che ci ha fatto giocare a calcio in un campo di baseball». La stima è reciproca, sarà come sempre il campo a definirne la durata.

Erika Menghi