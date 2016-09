La Lazio non sfata il tabù San Siro

San Siro rossonera resta un tabù per la Lazio, sono passati 27 anni ma la vittoria non vuole proprio arrivare. Il Milan vince 2-0 grazie a due errori dei biancocelesti e dimostra continuità grazie alla seconda vittoria consecutiva. Bacca, ancora decisivo al quinto gol stagionale, sblocca il risultato dopo la defaillance di Parolo. Niang, su calcio di rigore regalato da Radu, chiude i conti. A sorpresa a difendere la porta della Lazio c'è Strakosha, ex Primavera classe 1995, all'esordio in Serie A dopo il forfait di Marchetti in extremis per un guaio muscolare al polpaccio. Il tecnico Inzaghi va avanti con il 3-5-2 e lascia in panchina sia Felipe Anderson che Keita: Basta sulla corsia destra e Djordjevic in attacco con Immobile. Montella stavolta non rinuncia a Bacca, non lascia riposare né Montolivo né Bonaventura, in mediana insieme al rientrante Kucka. Tanta tattica e altrettanti errori, la fotografia del primo tempo. Nei primi venti minuti è la squadra biancoceleste a tenere in mano il gioco, ma l'unica occasione rilevante passa per la testa di Milinkovic-Savic con Donnarumma a parare in due tempi. Nel finale si infiamma invece il Milan, Bonaventura sfiora più volte il gol (Strakosha rischia la papera al debutto, Bastos l'autogol), non sbaglia invece Bacca. Il clamoroso errore di Parolo, che cicca un elementare passaggio sulla propria trequarti, offre ai rossoneri la ripartenza con Kucka. Al 37' l'attaccante colombiano, in campo aperto, batte con freddezza Strakosha: sempre lui, ancora decisivo, per il vantaggio dei padroni di casa. La Lazio cambia volto nella ripresa, almeno negli interpreti. Inzaghi spedisce in campo Felipe Anderson e Keita, per Bastos e Djordjevic: spera che i suoi gioielli possano dare la svolta alla partita. In effetti i due svegliano un po' i biancocelesti, ma il Milan c'è e Niang ha il piede caldo. Si divora un gol, calciando fuori da un metro di distanza, poi sgancia un destro violento. Finché, il secondo madornale errore della Lazio, non gli regala la gioia della rete. Radu intercetta di braccio il pallone dell'esterno in area, è calcio di rigore: il destro del francese è preciso, al 74' i rossoneri sono sul 2-0. La reazione della Lazio è inesistente, la squadra è stanca e vive degli sprazzi di Keita e Anderson, nulla più. Nel finale entra anche il nuovo acquisto Luis Alberto, per l'esterno spagnolo è l'esordio in biancoceleste e in Serie A.

Giorgia Baldinacci