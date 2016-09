Il tifoso cieco sempre in tribuna

I cori dei tifosi, il fischio dell’arbitro, il rumore tonfo di un pallone calciato con forza. E poi il piacere di esserci, comunque. Nonostante la sorte gli abbia regalato una vita al buio. Roy Williams, un tifoso del Bristol Rovers, ha tagliato il traguardo delle mille presenze sulle tribune degli stadi della Gran Bretagna per seguire la sua squadra del cuore. E lo ha fatto con una passione ed una dedizione incredibili.

Sessantanove anni, Roy è non vedente dalla nascita ma non ha lasciato che questa sfortunata condizione lo privasse di un piacere grande come quello che il calcio sa dare a chi lo vive in modo festoso e sano. L’esordio, nel 1951, quando un amico di famiglia lo portò allo stadio per la partita contro il Llanelli. Aveva quattro anni e un futuro complicato da affrontare, ma quel giorno nacque un amore: forte, travolgente, che come tutti i sentimenti ha trovato la forza di valicare barriere e difficoltà oggettive pur di realizzarsi nella sua splendida espressione.

Sono passati sessantacinque anni da quel battesimo ed oggi Roy sorride davanti ai flash dei fotografi, rispondendo divertito alle domande dei cronisti accorsi al Memorial Stadium per raccontare la sua bellissima storia. «Seguo la partita ascoltando la folla che ho intorno. Se l’arbitro commette un errore si capisce subito. Ed io, come gli altri, mi alzo e contesto!». Roy è un uomo che ha fatto dell’autoironia la sua arma vincente. Un episodio raccontato ai media lo conferma. «Un paio d’anni fa, un direttore di gara stava sbagliando davvero troppo. Ad un certo punto, dopo l’ennesimo errore sottolineato dai miei compagni di tribuna, mi sono alzato ed ho urlato: "Ehi, arbitro! A quanto pare i tuoi occhi devono essere peggio dei miei!". Ho sentito molte risate attorno a me!».

All’inizio Roy aveva l’abitudine di recarsi allo stadio portando con sé una radio e degli auricolari. E quando l’arbitro dava il via al match si collegava ad una emittente locale per ascoltare la cronaca. «Ma poi ho deciso di utilizzare una radio che mi permette di non mettere gli auricolari. Vado allo stadio per sentire l’atmosfera, i commenti e le reazioni dei tifosi. Altrimenti resterei a casa».

La passione per il calcio gli ha permesso di immaginare così bene ciò che non può vedere da raccontare gol e azioni della sua squadra come se i suoi occhi non fossero aperti solo sulla notte. «La mia partita preferita è del 2007 - racconta – giocavamo a Wembley e battemmo lo Shrewsbury 3-1. Segnammo l’ultima rete al 90° minuto con un’azione incredibile. Il loro portiere, Chris MacKenzine, salì in attacco su un calcio d’angolo. La palla finì tra i piedi di Sammy Igoe che corse sulla fascia laterale fino all’ingresso della metà campo del Shrewsbury e poi calciò spedendo il pallone in rete!». Chiaro no?

Un altro non vedente che ha respirato calcio per una vita, e che solo pochi giorni fa a deciso di non seguire più la sua squadra allo stadio, è Bruno Gastaldo. Ottantacinque anni, dei quali più di sessanta passati in giro per l’Italia e l’Europa a tifare Udinese, Bruno ha detto basta. Le sue condizioni di salute non gli permettono più di andare al «Friuli» e a malincuore ha deciso di seguire le partite a casa tramite la radio. Il temperamento di Bruno, fortificato da anni di freddo, pioggia e vento (che ad Udine sono quasi sempre compagni di tribuna dei tifosi) lo spinge anche ad una critica bonaria ai radiocronisti. «Fatico sempre a capire se l’Udinese attacca da destra o da sinistra, credo sarebbe bene specificarlo».

Ha commosso il mondo, invece, lo spagnolo diciannovenne Miguel Machado. Anche lui cieco fin dalla nascita, ha seguito con passione la sua nazionale ad Euro 2016. E dagli stadi francesi ha lanciato un messaggio d’amore che avrebbe meritato un premio letterario: «Non vedo, però ti sento – si scriveva sul petto presentandosi poi senza maglietta sugli spalti - Sono un non vedente, è vero, ma riesco a "sentire" le partite. E pure i colori, anche se non li ho mai visti». Chapeau.

Massimiliano Vitelli