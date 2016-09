Vermaelen non recupera per il Crotone

La Roma è rientrata nella notte in treno da Firenze e si è data appuntamento oggi alle 11 a Trigoria per l’analisi del primo ko in campionato, ma soprattutto per preparare il prossimo imminente impegno: tra due giorni arriva il Crotone all’Olimpico. C’è poco tempo per voltare pagina e per il recupero dell’acciaccato Vermaelen, che ha saltato la terza gara di fila per un affaticamento muscolare: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma certo non sarebbe in forma perfetta, per cui resta in pole Fazio (o Juan Jesus). Nainggolan ha subìto due duri colpi, ma sta bene.

Eri. Men.