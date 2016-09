Luci e ombre a San Siro La Scala del calcio compie 90 anni

Buon Compleanno San Siro. Novant’anni fa, con un derby amichevole tra Inter e Milan (terminato 6-3 per i nerazzurri), veniva inaugurato l’impianto di via Piccolomini. Costruito in soli tredici mesi, lo stadio fu voluto da Piero Pirelli, presidente dei rossoneri dal 1909 al 1928, ed ospitò esclusivamente le partite dei Diavoli fino al 1947, quando anche l’Inter (che fino ad allora giocava le gare interne all’Arena Civica) decise di trasferirvisi. La scelta arrivò dodici anni dopo il passaggio di proprietà della struttura dalla società rossonera al Comune di Milano.

La prima versione dello stadio era molto «british» con quattro tribune non collegate tra loro e ci sono volute due grandi ristrutturazioni (nel 1955 e nel 1990) per farlo diventare ciò che è oggi. Alcune curiosità. A San Siro, nel 1957, fu istallato il primo impianto d’illuminazione in uno stadio di calcio italiano e dieci anni dopo il primo tabellone elettronico. Nel 1980 è stato ribattezzato «Giuseppe Meazza», in memoria del grande calciatore che indossò sia la maglia dell’Inter sia quella del Milan.

La storia di uno stadio, però, la fanno gli avvenimenti che ospita e in tanti anni alla «Scala del Calcio» è accaduto di tutto. Nel 1965, la più grande vittoria di una delle due società di casa. È firmata Inter, che davanti a 72.623 spettatori alzò in casa la sua seconda Coppa dei Campioni consecutiva. Nel 2003, il derby in semifinale di Champions League tra Milan e Inter, con il passaggio in finale dei rossoneri.

Purtroppo, San Siro è stato teatro anche di episodi spiacevoli, come quello dei due petardi che colpirono il portiere della Roma Franco Tancredi durante Milan-Inter del 13 dicembre 1987. Il numero uno giallorosso (all’epoca c’era ancora la numerazione dall’uno all’undici!) fu raggiunto dai razzi prima dell’inizio del secondo tempo. Nils Liedholm, che guidava i giallorossi, fu costretto quindi ad inserire il giovanissimo secondo portiere: era Angelo Peruzzi, che diventerà uno degli italiani migliori di tutti i tempi nel suo ruolo. La seconda edizione della singolare competizione «petardi sul portiere» avvenne il 12 aprile 2005 quando, al 26° minuto della ripresa di Inter-Milan (valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League), l’estremo difensore milanista Dida fu colpito da un razzo lanciato dalla curva nerazzurra. Le intemperanze continuarono fino a costringere l’arbitro Merk a chiudere l’incontro anticipatamente. La Uefa trasformò così l’1-0 per l’Inter in 0-3 esiliando anche la squadra di Roberto Mancini per quattro partite.

Ma non è stato solo il calcio a regalare al «San Siro-Meazza» giorni e notti memorabili. Restando nel mondo dello sport, da ricordare l’incontro di rugby Italia-Nuova Zelanda del 2009 che fece stabilire un record di presenze ancora imbattuto nel Belpaese. E poi la musica, con i concerti indimenticabili di Bob Marley (1980), Bob Dylan (1984), David Bowie (1987) e Michael Jackson (1997). Siro, da cui il quartiere di Milano e lo stadio prendono il nome, secondo una fonte agiografica era il ragazzo che portò a Gesù i pani e i pesci. Ed era di Pavia: ma questa è un’altra storia.

Massimiliano Vitelli