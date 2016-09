Lotito-Pallotta Prove di pace

«Hi Claudio», «Ciao Jimmy», ci piace immaginare che la conversazione sia cominciata così, tra gli sguardi divertiti dei presenti. Due tipi agli antipodi, accomunati dal pallone e dalla battuta facile, spesso polemici a distanza, ma stavolta non avevano alcun motivo per litigare. Il patron romanista era reduce dall’incontro in mattinata in regione con Zingaretti e stava rientrando in albergo accompagnato dalla collaboratrice Kaitlyn Colligan, il laziale si era appena fatto lasciare al De Russie dall’autista Luca. La chiacchierata è durata lo spazio di qualche minuto, in un clima di grande cordialità.

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Alessandro Austini