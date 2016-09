Lazio, Inzaghi si gode Keita e Immobile

Riecco la Lazio a due punte, l’ha rispolverata Inzaghi contro il Pescara, è pronto a riproporla a San Siro con il Milan. Stop al 4-3-3, i biancocelesti potrebbero ripresentarsi a San Siro con il 3-5-2, la gara di sabato pomeriggio ha convinto giocatori e staff tecnico. Più pericolosità offensiva e maggior controllo della gara, la coppia Immobile-Keita ha cambiato il match e messo al tappeto gli abruzzesi. Alla ripresa dei lavori a Formello il tecnico di Piacenza (in compagnia del club manager Peruzzi) s’è complimentato con i giocatori, ha chiesto scusa a chi non ha trovato spazio e s’è messo a disposizione della rosa: «Mi dispiace non avervi impiegato – ha spiegato il mister ieri mattina alla squadra in mezzo al campo d’allenamento - in questo momento dobbiamo fare un po’ di turnover, anche se non abbiamo le coppe. Capisco se ci siete rimasti male. Ora però recuperiamo le energie, la sfida con il Milan sarà tosta. Dimentichiamo gli elogi e diamo forza al risultato con il Pescara».

Immobile e Keita potrebbero guidare la riscossa dal primo minuto, Inzaghi cambierà soltanto Djordjevic, a centrocampo bisognerà valutare le condizioni di Biglia. Le due punte però offrono ampie garanzie, la Lazio ha realizzato 8 reti in 4 partite di campionato, ha pescato dal mercato un bomber come Immobile e ritrovato il talento di Balde Diao. Un tandem perfetto, come non si vedeva da tanto tempo, l’ex Barca tornerà titolare dopo la tempesta estiva, ha stregato di nuovo l’allenatore e s’è chiarito con il resto dei compagni. Con il Pescara ha trasmesso la scossa, ha spaccato la partita e servito l’assist per il 3-0 di Immobile, domani sera aiuterà la Lazio a sfatare il tabù San Siro (i biancocelesti non battono in serie A il Milan in casa dal 1989). Può sorridere dunque anche il centravanti napoletano, finalmente ha un compagno di reparto forte tecnicamente e rapido sotto porta, insieme proveranno a trascinare il club in Europa.

Servirà anche una buona condizione fisica, il gruppo è in crescita, parola del preparatore Ripert: «I ragazzi si stanno impegnando tantissimo e stanno raccogliendo i frutti – ha spiegato ai microfoni di Lazio Style - non siamo ancora al meglio, è troppo presto. Devono passare almeno 2 mesi e mezzo per avere la squadra al top. La resistenza in campo è dovuta ad una buona preparazione e alle scelte tecnico-tattiche del mister. La differenza la fanno la testa e la voglia di vincere le partite».

Oggi andrà in scena la rifinitura, la squadra si allenerà la mattina prima di partire nel pomeriggio per Milano, Simone Inzaghi dovrà risolvere gli ultimi dubbi di formazione e confermare il modulo. L’infermeria è vuota, sono tutti a disposizione, dietro non cambierà nulla. Marchetti in porta, mentre Bastos, De Vrij e Radu si muoveranno in difesa (sull’olandese dovranno essere fatte delle valutazioni ma alla fine dovrebbe giocare). A centrocampo – sugli esterni – avanti con Felipe Anderson (è esploso nel secondo tempo con il Pescara) e Lulic, al centro Parolo, Cataldi (a meno di un clamoroso recupero di Biglia) e Milinkovic. In attacco appunto la coppia Keita-Immobile, gol e imprevedibilità al servizio della Lazio, fantasia e forza per battere il Milan e conquistare altri tre punti in classifica.

Panchina invece per Luis Alberto, arrivato a fine agosto dal Liverpool. In queste settimane lo spagnolo ha intensificato i carichi di lavoro, s’è presentato a Formello in ritardo di condizione, adesso dovrà scalare posizioni per diventare un titolare. Fuori anche Leitner, Djordjevic e Lukaku. Da capire poi se verrà convocato Kishna, sabato pomeriggio escluso dalla lista dei convocati per scelta tecnica.

Gianluca Cherubini