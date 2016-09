Scontri tra pisani e bresciani, 76 Daspo e 7 arresti

Scontri, prima della partita Pisa-Brescia di serie B, lungo la strada regionale Tosco Romagnola a Empoli, il campo assegnato ai nerazzurri. Un gruppo di tifosi del Pisa sarebbe stato fermato dagli agenti della polizia in un'area di servizio alle porte della città, dove si stava preparando un agguato ai tifosi del Brescia in arrivo al Castellani per assistere alla partita. I tifosi delle due squadre sarebbero venuti in contatto dopo che i tre pullman dei bresciani sono stati bloccati dagli oltre 70 tifosi pisani con l'uso di fumogeni. Gli ultras nerazzurri avrebbero poi iniziato a tirare sassi contro gli avversari e, nello scontro, un poliziotto è stato ferito da un pugno. Ha riportato tagli sul volto ed è stato portato all'ospedale con un'ambulanza. Rimasti feriti anche due tifosi del Pisa, uno a una spalla e l'altro alla testa.«Le prime notizie da Empoli mi danno 76 daspati, 7 arrestati e qualche altro in valutazione - scrive il Prefetto di Pisa Attilio Visconti su Facebook - nonché numerosi feriti fra le forze dell'ordine. È fissato un Comitato per togliere al Pisa lo stadio di Empoli. Quanto accaduto rinforza tale intendimento. Ma se l'Arena Garibaldi non sarà sicurissima non riaprirà». Duro anche Abodi: «L'inciviltà di pochi determinerà decisioni gravi» promette il presidente della Lega di serie B.

Redazione online