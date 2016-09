Oddo: «Dopo il rigore siamo spariti»

È tornato a Roma da allenatore, ha perso nettamente la sfida contro l'amico Inzaghi, per Massimo Oddo è la seconda sconfitta consecutiva. All'Olimpico passano i biancocelesti per 3-0, il Pescara resta fermo a 4 punti in classifica: «Dopo il rigore non siamo ripartiti, anzi non siamo proprio scesi in campo. Una giornata iniziata male e finita peggio». Insieme a Simone Inzaghi ha trascorso tanti anni alla Lazio: "Simone mi ha detto che per la prima volta ha cambiato modulo per affrontarmi. Purtroppo nel calcio si sbaglia e noi abbiamo fallito la chance più nitida. Non bisogna abbattersi, se giochiamo come le prime tre gare possiamo fare bene».

G. Che.