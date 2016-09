Napoli fusco sa Milik è il nuovo re di Napoli

Il Napoli continua a infilare risultati con buona regolarità, questa volta la vittima è il Bologna battuto nettamente con lo score di 3-1 sul prato del San Paolo.Sarri cuce il suo consueto 4-3-3 su un robusto turn over rispetto alle formazioni di questa prima parte di stagione inserendo dal primo minuto Strinic, Zielinski, Gabbiadini e Insigne. Donadoni risponde con un Bologna accorto ma pronto a ripartire con i giovani Verdi e Di Francesco come terminali offensivi.

Il match si apre su una conclusione insidiosa dell'ex Dzemaili al 4' che impegna severamente Reina, poi il Napoli si impadronisce delle operazioni e comincia a maxinare gioco. Al 14' Insigne, salutato da uno striscione della curva, ricama a sinistra un pallone dolcissimo che il capocannoniere (5 reti) Callejon deve solo spingere in porta sul secondo palo portando il Napoli sull'1-0, il primo tempo termina così.

Nel secondo tempo il Bologna prova ad alzare la testa attaccando con maggiore convinzione e al 56' Verdi si inventa il pareggio con un missile saettante da 30 metri che sorprende Reina andando a morire sotto la traversa per un 1-1 che fa correre qualche brivido al San Paolo. Al 61' Sarri manda in campo Milik al posto di Gabbiadini e il polacco lo ripaga con l'ennesima doppietta (4 i gol in campionato per lui in 4 partite) che infiamma il S. Paolo. Al 67' riporta in vantaggio il Napoli battendo Da Costa con un pallonetto delicato che capitalizza un bell'invito di Hamsik. Al 78' firma il 3-1 con un sinistro dal limite che si infila sul primo palo. È la terza doppietta, sarà meno bello da vedere ma finora Milik allontana le malinconie per la partenza del Pipita. Finisce così, il Napoli mantiene la rotta nella scia della Juventus.

Alessandro Fusco