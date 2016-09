Muore un tifoso Il derby si ferma

Perugia-Ternana è terminata virtualmente dodici minuti prima del fischio finale dell'arbitro Davide Ghersini di Genova, quando i giocatori di entrambe le squadre hanno deciso di obbedire all'ordine arrivato dagli spalti di non continuare la partita in modo agonistico. Perché ora potranno anche dirci che è stata una loro decisione, per la quale comunque potrebbero andare incontro a gravi sanzioni per illecito sportivo, ma la verità è che, ancora una volta, siamo di fronte al calcio italiano governato da chi invece dovrebbe pensare solo a tifare.

Mancavano quattro minuti al 90’ del derby umbro, uno dei più accesi d’Italia, il risultato è inchiodato sull’1-1 quando sulle tribune è circolata la voce che un tifoso del «Grifo» fosse stato colto da malore (purtroppo poi confermata: il supporter del Perugia, Osvaldo Neri, 62 anni, è deceduto). Un episodio certamente triste, ma perché non giocare se in altre situazioni ben più gravi (Heysel o morte Paparelli i casi più eclatanti) si è sempre deciso di andare avanti? I fatti che sono seguiti al malore del povero tifoso sono surreali. I supporter di entrambe le fazioni che tolgono gli striscioni, le due squadre «invitate» a non proseguire. La partita è prima stata sospesa per una chiacchierata chiarificatrice tra i calciatori in campo su come gestire la situazione e poi è ripresa con una melina anti-sportiva, inconcepibile, immotivata.

L'episodio di ieri è solo l'ultimo di tanti imbarazzanti accadimenti che negli ultimi anni hanno contaminato e violentato il calcio italiano. Impossibile non tornare con la memoria al 21 marzo 2008 quando, al 28° minuto della ripresa l'arbitro Roberto Rosetti decise di interrompere le ostilità tra Roma e Lazio dopo che durante l'intervallo era partito dagli spalti il coro «assassini» indirizzato alle forze dell'ordine, accusate (falsamente si scoprirà poi) di aver ucciso un bambino investendolo con un blindato. Ma la decisione di mandare tutti a casa, anche in quel caso, non la presero le autorità competenti.

Alcuni tifosi della Roma entrarono in campo, si avvicinarono a Totti e ad altri calciatori dicendo loro che se avessero proseguito l'incontro sarebbe scoppiato l'inferno. La sospensione divenne definitiva dopo una telefonata trasmessa in diretta tv tra l'arbitro e Adriano Galliani, allora presidente della Lega Calcio.

E come dimenticare i tifosi del Genoa che il 22 aprile 2012 interruppero il match che la squadra di Alberto Malesani stava perdendo 0-4 contro il Siena? «Toglietevi le maglie, indegni!» ordinarono ai giocatori rossoblù alcuni supporter del Grifone. L'ordine fu eseguito in silenzio, qualcuno pianse. Poi intervenne Sculli, che andò «a colloquio» con uno dei capi della curva genoana. Poche parole e contrordine: «Ridagli le magliette. Tutto sistemato» disse dopo pochi secondi a Rossi, il capitano che le aveva raccolte.

Circa un anno e mezzo prima, il 12 ottobre 2010, figuraccia italica internazionale con il serbo Ivan Bogdanov che tenne in scacco uno stadio intero (sempre il Ferraris di Genova) facendo terminare Italia-Serbia dopo solo sette minuti di gioco. Seduto sulla rete di recinzione, con il volto coperto da un passamontagna nero, guidò i suoi colleghi teppisti nella battaglia. La nostra nazionale vinse poi 3-0 a tavolino, l'Italia invece perse la faccia per non aver saputo contrastare le gesta di un bandito al comando di un gruppo di criminali.

Massimiliano Vitelli