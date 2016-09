La gioia di Ciro: ora vinciamole tutte

Non si è fatto sfuggire il gioiellino di Keita, Immobile ha siglato il secondo sigillo in campionato davanti al suo pubblico: «Che emozione il primo gol all'Olimpico sotto la curva - racconta l'attaccante - Adesso vogliamo vincerle tutte per arrivare il più in alto possibile». Ma nel tris rifilato al Pescara, è la meglio gioventù laziale a mostrare il volto più bello. Il tecnico Inzaghi punta sulla linea verde e viene ripagato alla grande dai giovani. Il primo gol della partita è del classe 1995 Milinkovic-Savic, l'inzuccata del serbo è propiziata dall'assist di Felipe Anderson. Il brasiliano classe 1993 si sacrifica per tutta la partita, parte spento ma brilla alla distanza. Gli applausi dell'Olimpico, alla sua sostituzione, sono finalmente meritati. E spettano anche a Cataldi, chiamato a prendere il posto di Biglia: il classe 1994 ripaga la fiducia di Inzaghi con un secondo tempo ad alti livelli, impreziosito dal corner perfetto per il raddoppio di Radu.

Keita poi fa la differenza ancora una volta, pur partendo dalla panchina ed entrando in campo al 62': il 21enne senegalese sigla il secondo assist in due partite, con un'azione travolgente. L'esordio in Serie A del giovane centrocampista Murgia, ex Primavera classe 1996, corona il riscatto dei baby: «Ho lavorato tanto per questo momento, entrare in campo con questa maglia addosso è fantastico - spiega emozionato - ho deciso di rimanere qui e ho trovato spazio». Ora testa al Milan, a tracciare la via stavolta è il veterano Parolo: «Lo spogliatoio è cambiato, ora pedaliamo tutti in un'unica direzione. Se giochiamo con questo spirito possiamo far bene a San Siro».

Giorgia Baldinacci