L’avvocato «Estremi di illecito sportivo»

«Le società di calcio Perugia e Ternana rischiano il deferimento per la violazione dell’articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva, quello che prevede i casi di illecito».

A sostenerlo è l'avvocato Mario Stagliano, già Vice Capo dell'Ufficio Indagini federale, esperto di diritto sportivo, al quale abbiamo chiesto cosa potrebbe succedere ora a livello di sanzioni.

«Non ho avuto modo di vedere i riflessi filmati, ma le notizie che appaiono sulle varie agenzie sono univoche. Nonostante la decisione dell'arbitro di far proseguire il derby Perugia-Ternana, i calciatori delle due squadre hanno deciso di dare vita, fino al termine dell'incontro, ad una maxi melina».

«Certo. Ma qui non si sta parlando dell'ipotesi penalistica della frode sportiva, per la quale è previsto l'intervento nei confronti di un partecipante alla competizione, al fine di alterare il risultato. L'illecito sportivo, come da prassi della giustizia federale, si compie anche senza alcun interesse o vantaggio esterno. La previsione è l’alterazione del risultato con qualsiasi mezzo. Mi pare che la cosciente rinuncia da parte degli atleti di competere normalmente, concretizzi appunto la violazione della norma incriminatrice».

«Se gli organi giudicanti dovessero affermare la sussistenza della violazione, si potrebbe arrivare ad un doppio 0–3 a tavolino, con un punto di penalizzazione per entrambe le società e pesanti squalifiche per i calciatori. Questo applicando il regolamento alla lettera. Molto dipenderà da cosa scriveranno nei loro rapporti l'arbitro e gli incaricati della Lega e della Procura Federale».

«Certamente. Non sarebbe la prima volta: già in passato la giustizia sportiva ha dimostrato il suo atteggiamento ondivago, rispetto a fatti analoghi. Non mi meraviglierei affatto se tutto finisse nel nulla».

Mas. Vit.