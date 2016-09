Incontro con l’agente Incontro con l’agente

Ha saltato la sfida contro il Pescara, s’è fermato giovedì scorso per un fastidio al polpaccio (scongiurata la lesione), Inzaghi ha preferito risparmiarlo in vista della trasferta di San Siro contro il Milan. Capitan Lucas Biglia stringerà i denti e proverà a recuperare per martedì sera, questa mattina sarà a Formello per le classiche cure del caso, tenterà il rientro in extremis.

Intanto è sbarcato a Roma il procuratore Enzo Montepaone, venerdì ha incrociato e scambiato qualche parola con il direttore sportivo Tare per il rinnovo del contratto. La firma resta in stand-by, accordo possibile per 2,5 milioni di euro più 500 di bonus fino al 2020, il Principito potrebbe sposare per la seconda volta la Lazio.

In realtà però occhio anche al Milan, la nuova proprietà è intenzionata a regalare a Montella un grande centrocampista già nel mercato invernale, Biglia è nel mirino da mesi e non solo del club rossonero. Infine l’ex Anderlecht ha ricevuto la chiamata della nazionale Argentina per le prossime gare (in programma il 6 e 11 ottobre) contro Perù e Paraguay.

