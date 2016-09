De Boer sfida la Juve Se salta c’è Garcia

Arriva presto, alla quarta giornata, il derby d'Italia. Inter e Juventus si daranno battaglia questa sera alle 18 e se le motivazioni in partite come queste si trovano praticamente da sole, per Frank De Boer la sfida con i campioni d'Italia ha un sapore particolare. I vertici dell'Inter non sono soddisfatti dell'inizio di stagione e al tecnico olandese è già stato recapitato l'aut aut: o arrivano i risultati prima della prossima sosta (quella del 9 ottobre), o la sua avventura dalle parti di Appiano Gentile è da considerarsi prossima al capolinea. La dirigenza infatti ha cominciato a guardarsi intorno e, oltre al sogno futuro Simeone, tra i papabili sostituti per il presente spunta il nome di Rudi Garcia. Il tecnico francese, ancora sotto contratto con la Roma, è disponibile e con la società nerazzurra è già stato trovato un accordo di massima.

«Se sei l'allenatore dell'Inter è normale avere a che fare con le pressioni. Tutti qui stiamo lavorando duramente per migliorarci - le parole di De Boer - ma ovviamente in poco più di un mese non può funzionare ogni cosa al meglio. Sono convinto che riusciremo a far tornare l'Inter dove merita».

Per farlo, a San Siro arriva l'avversario più ostico, la Juventus che finora in campionato ha sempre vinto: «Sarà il mio primo Inter-Juventus e non vedo l'ora di entrare in uno stadio tutto esaurito. Ai ragazzi posso solo dire di dare il 100% in campo». Spettatore d'eccezione sarà Gabigol, ultimo pezzo pregiato di una sontuosa campagna acquisti che ieri ha preso parte al suo primo allenamento da interista: «Potrà unirsi presto alla squadra dandoci nuove opzioni - ha chiosato il tecnico olandese - abbiamo tutti voglia di metterlo in condizione di dimostrare il suo valore».

Di fronte all'Inter questa sera ci sarà una Juventus reduce dal pareggio a reti bianche contro il Siviglia all'esordio di Champions che ha già dato adito ai primi mugugni dei tifosi abituati forse troppo bene: «Dobbiamo ricordarci che le vittorie non sono acquisite - il pensiero di Allegri pronto a quietare gli animi - vanno combattute, nessuno ci regala niente. Abbiamo obiettivi importanti davanti a noi: è impensabile vincerle tutte».

Il tecnico bianconero poi guarda alla sfida del Meazza: «È il primo reale snodo verso lo scudetto, anche se siamo solo alla quarta giornata. Questo perché, dopo la partita contro l'Inter, potremo dire di aver giocato contro quattro delle prime potenziali sette in classifica nelle prime quattro giornate». Allegri non svela l'attacco - probabile che la scelta ricada sulla coppia Higuain-Dybala - ma dà certezze a centrocampo: «Ci saranno Khedira e Lichtsteiner e dietro giocheremo a tre».

