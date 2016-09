Vermaelen out A Firenze gioca Fazio

Spalletti serra i ranghi in vista della sfida con la Fiorentina e nel frattempo attende in giornata gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Vermaelen. Il belga continua infatti a sentire fastidio al polpaccio, un problema avvertito due settimane fa in nazionale e che finora non gli ha permesso di aumentare i carichi di lavoro. Il tecnico deciderà stamattina se escluderlo dalla lista dei convocati o garantirgli comunque un posto in panchina qualora dovessero arrivare sensazioni positive dalla rifinitura. Fazio si candida quindi per chiudere la coppia dei centrali con Manolas, mentre sulle fasce ci sarà ancora spazio per Florenzi e Bruno Peres, in netto vantaggio su Juan Jesus.

Confermato il ritorno di Szczesny, De Rossi, Strootman e Salah, salgono anche le quotazioni di Dzeko per l'ultimo posto in attacco al fianco di Perotti. A causa del maltempo è stato rimandata ad oggi la partenza per Firenze di Pallotta, che al termine della partita si fermerà probabilmente qualche giorno a Milano prima del rientro negli States.

Adr. Ser.