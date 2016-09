Lazio, Inzaghi cambia tutto

Vincere e convincere, è l’obiettivo di Simone Inzaghi, la Lazio affronta questa sera all’Olimpico (ore 18) il Pescara dell’ex Massimo Oddo. Una sfida speciale, si scontrano due tra gli allenatori più giovani della serie A, i biancocelesti hanno l’obbligo di conquistare i tre punti e salire in classifica. A Roma sono attesi circa 2000 tifosi del Delfino, la Lazio dovrà fare a meno di Biglia e stringere i denti con Cataldi in regia. Il tecnico di Piacenza vuole dimenticare in fretta il pareggio di Verona contro il Chievo: «Quando non si può fare risultato pieno – ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa – è meglio pareggiare. Sicuramente potevamo fare di più, ma comunque abbiamo raccolto 4 punti in due trasferte. L’Inter ha perso al Bentegodi e il Torino a Bergamo». In settimana Inzaghino ha ricevuto...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Gianluca Cherubini