Vergogna Inter, Sassuolo da favola

La serata di Europa League offre sentimenti contrastanti alle italiane in gara. C'è poco da sorridere per l'Inter di De Boer, ko a San Siro: i nerazzurri, contro la cenerentola designata del Girone K, l'Hapoel Beer Sheva, crollano incredibilmente nella ripresa (0-2) sotto i colpi di Vitor e Buzaglo. Il tecnico olandese prova a replicare il miracolo riuscito contro il Pescara nel finale ma gli ingressi dalla panchina di Candreva e Icardi non cambiano l'esito della sfida.

Uno 0-0 esterno tutto sommato positivo per la Fiorentina, che si è presentata sul campo del Paok Salonicco con buona parte dell'undici titolare. Paulo Sousa non pensa alla gara di domenica contro la Roma e si concentra sulla coppa europea ma i viola non riescono a ottenere il successo.

Festeggia invece il Sassuolo. Gli uomini di Di Francesco archiviano l'esordio nel Gruppo F di Europa League con un rotondo 3-0 contro l'Athletic Bilbao al Mapei Stadium, ottenuto nonostante il parziale turnover. Dopo un primo tempo di sofferenza, i gol arrivano nella ripresa: prima Lirola inventa la rete del vantaggio con una splendida discesa in solitaria, poi Defrel e Politano blindano il pesante successo.

Da registrare anche il ko del Manchester United di José Mourinho, beffato dal Feyenoord (1-0): di Vilhena il gol.

Francesca Schito