Al rientro si dorme a Trigoria

Non è tanto il risultato, quanto la prestazione. Per questo a fine partita si mostrano soltanto dubbi e insoddisfazione. Prima Perotti: «È la quarta-quinta volta che ci pareggiano in rimonta, dobbiamo fare di più». Poi è il turno di Paredes: «Non riusciamo a gestire la situazione quando andiamo in vantaggio, dopo il gol abbiamo avuto un calo mentale. Dobbiamo migliorare tanto, ma non pensavamo alla Fiorentina». Sicuramente lo sta facendo Spalletti, che in vista della sfida del Franchi ha deciso passare la notte a Trigoria con la squadra, pronta per l'allenamento oggi alle 11.

Adr. Ser.